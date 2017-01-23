Тамбовскому подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи

Следователи в Тамбовской области предъявили обвинение подростку в убийстве своей семьи: отца, сестры и бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тамбовской области 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - отметили в ведомстве. Там добавили, что для определения психического состояния подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ему грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, еще в августе 2016 года после очередного бытового конфликта с родственниками у подростка стали появляться мысли об их убийстве. Рано утром 14 января 2017 года, когда вся семья спала, он взял топор и нанес множественные удары родственникам, преимущественно в область головы, после чего ушел из дома к друзьям.

Вернувшись через несколько часов, молодой человек сразу побежал к соседям и сообщил, что его родственников кто-то убил и попросил вызвать скорую и сотрудников полиции. Отец подростка в то время был еще жив. От полученных ран 67-летняя бабушка и 14-летняя сестра обвиняемого скончались на месте, 43-летний отец был доставлен в больницу, где вскоре умер.

16 января суд Тамбова заключил подростка под стражу, напоминает ТАСС.