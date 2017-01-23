Президент хочет отмены соглашения об открытии офиса связи НАТО в Кишиневе

Президент Молдовы Игорь Додон собирается предпринять меры для того, чтобы отменить вступившее в силу соглашение об открытии офиса связи НАТО в Кишиневе. Об этом он сообщил в интервью Russia Today.

Глава республики также отметил, что в начале февраля посетить Брюссель, где он встретиться с руководством НАТО, чтобы предложить публично подписать соглашение о признании нейтралитета Молдовы.



Кроме того, президент сказал, что он планирует обратиться к представителям Организации Североатлантического альянса, чтобы публично признать статус нейтралитета Молдовы и подписать соглашение по этому вопросу.



В ноябре 2016 года премьер Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашения об открытии в Кишиневе офиса связи Североатлантического альянса.

На слова президента отреагировал председатель парламента Андриан Канду в Facebook. "Нет никаких оснований считать, что Молдова потеряет этот статус, так что опасения президента необоснованы", - написал спикер .