Молдаванин, подозреваемый в наёмничестве, признал свою вину

На 30 суток арестовали гражданина Молдовы, которого подозревают в наёмничестве. Задержали его в ходе совместной операции СИБа, МВД и столичной прокуратуры.

По данным следствия, 24-летний уроженец Чимишлийского района воевал в Донбассе на стороне сепаратистов.



За предполагаемым наемником следили несколько месяцев. Он свою вину признал: "Сидел на блокпосту. У командира был позывной "Француз". Имени его я не знаю".



Задержанный говорит, что его и еще одного уроженца Молдовы завербовали в России: "Следил, чтобы никто не провез оружие. – А кто мог провезти оружие? – Гражданские на личных автомобилях".



Грозит арестованному до семи лет тюрьмы. До сих пор за подобные преступления задержали 13 человек, семерым уже вынесли приговоры.