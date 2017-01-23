СМИ: экс-министр просвещения Сербии стал бомжом

Бывший министр просвещения в правительстве Сербии Воислава Коштуницы Слободан Вуксанович стал бомжом. Под таким заголовком вышла центральная статья сербского издания Кurir.

Журналисты выяснили, что бывший высокопоставленный функционер Демократической партии Сербии, доктор наук, известный поэт, эссеист и переводчик, опубликовавший 25 книг, после развода и потери работы оказался на улице, где его, замерзшего и голодного, случайные прохожие нашли на скамейке в одном из парков Белграда.

"Человек был в одном белградском парке, посреди ночи, на морозе. Он весь трясся от холода, на нем была тонкая куртка, а рядом рюкзак. Один из прохожих заметил человека, часами сидящего на скамейке, и решил сообщить о нем дежурной службе ближайшей поликлиники. Бригада быстро прибыла, убедилась, что он не пьян, но очень ослабел и устал. Он не скрывал, что зарегистрирован, как бездомный, хотя и очень этого стеснялся. При себе у него не было документов, но он сказал, как его зовут и что он был министром и профессором в университете. Рассказал, что потерял работу, развелся и съехал из общей квартиры", - сообщил журналистам свидетель произошедшего, добавив при этом, что "он не походил на себя". "Был очень запущен. Просил не отводить его в приемник для бездомных на Кумодражской дице… Махал руками и говорил, что у него есть друг, у которого он может переночевать", - добавил очевидец.

Российская газета отмечает, что в январе на всей территории Сербии был объявлен высший, "красный" уровень опасности из-за мороза и снегопадов. Самая низкая температура фиксировалась здесь на отметке минус 27 градусов.