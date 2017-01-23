Секс-кукла спугнула воров, забравшихся в магазин

Воры, забравшиеся ночью в магазин по продаже картин Demuz Art в британском городе Тарринг, Западный Суссекс, быстро скрылись практически ни с чем, увидев сидевшую в центре помещения секс-куклу, похожую на человека. Владелец галереи считает, что если бы не манекен, его бизнес понес бы более серьезные убытки.

По словам 42-летнего Деррика Томпсона, воры вынесли из кассы всего 1,5 тысячи долларов, после чего стремительно покинули магазин.

"Я думаю, за это стоит благодарить нашу любимицу Шелу, силиконовую куклу, которая в темноте сильно напоминает человека", — рассказал Томпсон.

Мужчина отказывается называть Шелу секс-игрушкой, говоря, что это манекен, передает Вести.ру.

"Шела выглядит как идеальная девушка, нет ничего удивительного в том, что ее многие боятся", — шутит британец.

Томпсон даже завел Шеле отдельный "Фейсбук", где у нее уже более тысячи френдов из разных стран.

"Многие часто признаются Шеле в любви по Интернету, на что я обычно отвечаю, что она уже занята", — смеется владелец Demuz Art.