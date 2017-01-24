Всё больше девушек из Молдовы становятся жертвами торговцев людьми

Всё больше представителей молодого поколения становятся жертвами торговцев людьми. Преступники завлекают молодёжь объявлениями в интернете, где сулят им заработок в тысячи евро. Многие девушки отзываются на объявления о знакомстве с иностранцами, которые затем продают их в рабство.

Интернет пестрит заманчивыми объявлениями о работе в ночных клубах и казино с зарплатой до трех тысяч евро в месяц. Правда, вместо обещанных рабочих мест молодежь оказывается в публичных домах России, Турции, Комбоджи или Кувейта.



"Это все происходит очень быстро, день-два, паспорт, одежда, карманные деньги и ты - в самолете", - говорит глава комитета по борьбе с торговлей людьми Екатерина Бережан.

Одно из таких объявлений привлекло и Светлану. Она уже видела себя официанткой в московском баре. Правда, оказалась в борделе на окраине российской столицы.

"Они приходят к нам с нарушениями психики. Об них тушили сигареты, резали их ножом, стреляли из пистолета", - говорит психолог Лилия Горчаг.

Часто торговцы людьми заманивают своих жертв, притворяясь влюбленными. Они обещают девушкам райскую жизнь, а по приезду превращают их в проституток. В такую ловушку попала Мария. Из Кагульского района она уехала в Дубаи, где ее якобы ожидал жених. На второй день он продал ее сутенерам.



"Я плакала, говорила, что хочу домой, что такими вещами не занимаюсь. А он начал меня избивать. Так я попала в рабство". Марию отправили в Кувейт, где ей приходилось обслуживать по 10-15 клиентов в день.

"Ее лишили абсолютно всего, она была как под арестом. Не могла никуда выйти, не могла звонить", - отметил замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми Юрий Подарилов.

Девушке удалось связаться с подругой с телефона клиента. Та обратилась в полицию. Через несколько дней Марию вернули в Молдову. За последние три года в страну репатриировали более 150 девушек, которых за границей держали в сексуальном рабстве. Сколько их на самом деле, неизвестно.