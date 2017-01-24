Что произошло с актером Георгием Грыу

Актера и писателя Георгия Грыу доставили в больницу с ушибом грудной клетки. Произошло это на одной из улиц в центре столицы. По словам врачей, его состояние стабильное.

"Я вышел из одного заведения и направлялся в другое по улице Асаки выпить чаю. Упал, потому что на улице гололедица. К тому же, я потерял сознание, так как страдаю анемией. У меня уровень гемоглобина ниже 70 г/л", - отметил актёр Георгий Грыу.

Хотя первоначально Георгий Грыу ссылался на скользкие тротуары и состояние здоровья, в итоге он признался, что употреблял алкоголь. "Выпил грамм 300 коньяка. Приятели угостили".

Перед тем, как говорить на камеру, актёр попросил у журналиста денег на кофе: "Давай и ты пять леев, она же 10 дала. Спасибо".

По словам врачей, актер пройдет обследование, после чего они решат, нужна ли ему госпитализация.

"Его привезли на скорой в больницу святой Троицы около половины второго ночи. Он поскользнулся и упал, ударился, получив лёгкий ушиб грудной клетки. Сейчас он проходит необходимые обследования", - сообщила пресс-секретарь больницы "Святой Троицы" Михаела Ботнарь.

Георгий Грыу говорит, что страдает от аденомы простаты и в ближайшее время ему предстоит операция. У него вторая группа инвалидности из-за перелома ноги. Актер пожаловался, что живет на улице и нуждается в деньгах. Он также сказал, что пишет очередной сборник стихов, презентация книги должна состоятся осенью текущего года. Георгий Грыу был известен в советское время. Он снялся почти в 20 фильмах.