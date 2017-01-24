На актера пожаловалась местная жительница. По ее словам, во время показа сказки «Конек Горбунок» артист вышел на сцену в нетрезвом состоянии и нецензурно выругался.

Проверка это подтвердила. «По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре», — уточняется в сообщении «Интерфакс».

Администрация культурного учреждения считает это ударом по репутации театра, который ранее отличался «высокой сценической культурой и красотой звучания» русского языка.

Сообщается, что Артур Левченко работал в театре с 2010 года.