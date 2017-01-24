Меркель объявила о наступлении новой исторической эпохи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в мире начинается новая историческая эпоха. Об этом она сообщила на выступлении в Вюрцбурге.

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, после окончания холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — передает Ridus со ссылкой на Reuters ее слова.

По словам Меркель, решением таких проблем, как глобализация, будет открытость, а не поляризация.

Ранее немецкий дипломат назвала вступление в должность президента США Дональда Трампа концом мирового порядка ХХ века. «Отстается открытым вопрос, какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтра», — заявила она.