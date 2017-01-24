Борьба с контрабандой: итоги 2016 года

Контрабандные товары почти на 200 млн леев конфисковала Таможенная служба в прошлом году. Чаще всего незаконно ввозили и вывозили наркотики, оружие, сигареты, одежду, валюту и предметы искусства.

Изъятые таможенниками оружие и наркотики хранятся в Министерстве внутренних дел, а деньги - в казначействе. Остальные товары остаются на складе Таможенной службы, где хранятся до окончательного судебного решения.

"Конфискуются в пользу государства при участии налоговых органов. Изъятые вещи возвращаются владельцу только, если ему не выносят приговор", - говорит инспектор Таможенной службы Игорь Долгий.

Большинство контрабандной продукции, обнаруженной таможенниками в 2016 году - это потребительские товары, анаболические препараты, валюта, предметы искусства и сигареты.

"Обнаружили 332 партии контрабандных сигарет, это на 58% больше, чем в 2015-ом", - отметил замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов.

Всего конфисковали контрабандных товаров на 188 миллионов леев, на 136 миллионов больше, чем в 2015 году. Тогда стоимость незаконно ввозимых и вывозимых товаров составила 52 миллиона леев. Число случаев обнаружения контрабанды выросло, хотя Таможенная служба почти на 20% сократила штат сотрудников.

"Усилили меры по борьбе с контрабандой, повысился уровень дисциплины сотрудников", - добавил Ионицов.

В прошлом году по факту контрабанды возбудили 226 уголовных дел - на 49 больше, чем в 2015-ом.