В Кишиневе задержан мужчина за незаконное хранение оружия и боеприпасов

58-летний житель столицы находится под следствием за незаконное хранение оружия и боеприпасов. При обысках в его доме полиция обнаружила патроны и охотничье ружьё без документов.

Это не первое нарушение мужчины. В декабре его поймали на незаконной охоте. Полиция конфисковала ружьё и патроны, и составила протокол. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф до 12 тысяч леев или до трёх лет тюрьмы.

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