В Хабаровске задержали убившего свою семью мужчину

В Хабаровске в сгоревшем частном доме нашли тела двух женщин и девочек в возрасте двух и трех лет. По подозрению в убийстве задержали главу семьи, 36-летнего предпринимателя. Следственный комитет России сообщает, что в последнее время у мужчины были финансовые проблемы.

Во время тушения пожара в доме были обнаруженытела четырех человек. На одном теле были обнаружены колото-режущие раны, причину смерти остальных пока определить не удалось.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве. Убитые - его жена, две дочери двух и трех лет, а также бабушка, пишет Интерфакс.

"Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью", - сказано в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России, пишет BBC.

Замначальника управления Александр Бачурин рассказал журналистам, что колото-режущие раны - у женщины 1935 года рождения. Причину смерти 33-летней жены подозреваемого и его детей будет устанавливать судмедэксперты.

Бачурин сообщил, что 36-летний подозреваемый - частный предприниматель, он занимался отсыпкой земли и продажей посуды. Его характеризуют как агрессивного человека, но "сильно любившего свою супругу и детей", добавил представитель следствия.

"Есть информация, что в последнее время семья остро испытывала материальный недостаток. Поэтому, вполне возможно, что это явилось неким срывом", - сказал Бачурин. Кроме того, мужчина выпивал. Накануне его видели в одном из магазинов в возбужденном состоянии, пишет Интерфакс.

Наиболее резонансным случай убийства всей семьи произошел летом 2015 года в Нижнем Новгороде. Житель города Олег Белов в своей квартире убил жену и шестерых детей, а потом отправился к матери во Владимирскую область и также убил ее.