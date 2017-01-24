Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

У американо-австралийского актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок. Об этом изданию People сообщил представитель артиста.

Возлюбленная 61-летнего Гибсона, 25-летняя сценаристка Розалинд Росс, родила мальчика в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард. Актер начал встречаться с Росс два года назад. Для нее этот ребенок стал первым, пишет Lenta.ru.

Помимо новорожденного Ларса, у Гибсона есть две дочери и шесть сыновей. В браке с Робин Мур родились Ханна (в 1980 году), близнецы Эдвард и Кристиан (в 1982 году), Уильям (в 1985 году), Луи (в 1988 году), Майло (в 1990 году) и Томас (в 1999 году). Супруги развелись в 2011 году.

Во время бракоразводного процесса Гибсон начал встречаться с россиянкой Оксаной Григорьевой. В октябре 2009-го у них родилась дочь Люсия. Вскоре Григорьева обвинила актера в домашнем насилии, и пара распалась.

Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Мэверик», «Чего хотят женщины», а также в трилогии «Безумный Макс» и картине «Храброе сердце», в которой выступил режиссером.