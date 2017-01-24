Доказательства связи Ренато Усатого с Григорием Карамалаком

Тесные отношения Ренато Усатого и криминального авторитета Григория Карамалака подтверждают новые факты. Блогер Вячеслав Балакчи провел собственное расследование и представил доказательства их связи с московскими криминальными группировками.

Блогер опубликовал фотографии, на которых в числе сторонников формирования "Наша партия" появляется Андрей Гушан - доверенное лицо Карамалака. Гушан - тренер по боксу и член Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта. Этот проект продвигает и финансирует Карамалак. Также в соцсетях были опубликованы фото с протестов, организованных Ренато Усатым. Андрей Гушан маршировал рядом с бельцким мэром.

Еще на одном фото Гушан появляется рядом с Дмитрием Морозаном, в определенных кругах известным как "Дима Большой". Он - доверенное лицо криминального авторитета Владимира Москальчука - того самого "Макены".

Ранее сам Усатый признавал, что поддерживает отношения с Григорием Карамалаком, и что в Москве они соседи. Они оба - в международном розыске. Усатого разыскивают за организацию покушения. Из Молдовы он уехал около пяти месяцев назад.