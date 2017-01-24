Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транс-тихоокеанского партнерства. Ранее он раскритиковал это соглашение, пообещав ещё во время предвыборной кампании, вывести страну из этого сообщества.

Трамп заявил, что для США будет выгоднее заключать двусторонние торговые соглашения. Они, по мнению лидера Белого дома, позволят развивать промышленность и создавать рабочие места.

Соглашение между 12 государствами Тихоокеанского региона было одним из главных элементов политики Барака Обамы в отношении Азии.