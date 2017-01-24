Лидер ДПМ Влад Плахотнюк: Решение приднестровской проблемы не может быть найдено президентом

Игорь Додон не может найти решения проблемы приднестровского конфликта. Его можно достичь только через диалог, а также переговоры в формате 5+2. Такого мнения придерживается председатель ПДМ Влад Плахотнюк.

Об этом он заявил в интервью для портала Deschide.md.



"Я не думаю, что решение приднестровского конфликта может быть найдено президентом Игорем Додоном, но его можно достигнуть посредством диалога в формате 5+2 и никак иначе. В рамках переговоров должны быть проанализированы все возможные решения данного вопроса, аргументы, оценивая, в какой степени они отражают интересы граждан по обе стороны Днестра", - заявил Влад Плахотнюк.



PUBLIKA.MD напоминает, что во время своего визита в Москву президент Игорь Додон объявил о том, что единственным решением приднестровского конфликта является федерализация Молдовы.