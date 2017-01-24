Игорь Додон не может найти решения проблемы приднестровского конфликта. Его можно достичь только через диалог, а также переговоры в формате 5+2. Такого мнения придерживается председатель ПДМ Влад Плахотнюк.
Об этом он заявил в интервью для портала Deschide.md.
"Я не думаю, что решение приднестровского конфликта может быть найдено президентом Игорем Додоном, но его можно достигнуть посредством диалога в формате 5+2 и никак иначе. В рамках переговоров должны быть проанализированы все возможные решения данного вопроса, аргументы, оценивая, в какой степени они отражают интересы граждан по обе стороны Днестра", - заявил Влад Плахотнюк.
PUBLIKA.MD напоминает, что во время своего визита в Москву президент Игорь Додон объявил о том, что единственным решением приднестровского конфликта является федерализация Молдовы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул