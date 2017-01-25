Правительство Индии хочет произвести замеры высоты Эвереста (Джомолунгма) в связи с тем, что, по данным ученых, гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году.
Глава правительственной комиссии Сварна Субба Рао сообщил, что экспедиция на самую высокую в мире гору будет отправлена через два месяца. Сами замеры высоты займут, как предполагается, около месяца, еще две недели уйдут на расчеты, передает ВВС.
Ранее ученые сообщили, что, согласно данным, полученным во время спутниковой съемки, высота Эвереста в результате землетрясения 2015 года уменьшилась на несколько сантиметров.
Согласно предыдущим замерам, проводившимся в 1955 году, высота Эвереста составляет 8 848 метров.
В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более восьми тысяч человек.
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Би-би-си, Сеул