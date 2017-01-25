Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда был ограблен в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа). Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
"Неизвестные пробрались в большой особняк и вывезли из него много ценностей", - сообщила радиостанция. Точная сумма украденного не уточняется.
Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцев крупной парижской газеты Liberation, передает ТАСС.
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Би-би-си, Сеул