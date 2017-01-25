Игорь Додон выступает за досрочные парламентские выборы

Президент Игорь Додон продолжает настаивать на роспуске парламента. Но так как Основной закон ему это не позволяет, глава государства хочет расширить свои полномочия путем референдума.

Как сообщил Игорь Додон, в его планах провести референдум по вопросу расширения полномочий президента страны.

"Речь не идет о президентской республике, по меньшей мере, на этом этапе. Я хочу, чтобы граждане Молдовы, вы, уважаемые сограждане, дали мне на этом этапе всего одно право. Не прошу иного, хоть президентская республика была бы лучшим выходом для Молдовы. Пока же я прошу только одного - позволить мне распускать парламент в иных случаях, чем это предусмотрено сейчас", - сказал президент Молдовы Игорь Додон.

В ответ на эти заявления лидер ДПМ Влад Плахотнюк написал в социальных сетях, что президент Игорь Додон начинает реализовывать обязательства, принятые в Москве, о которых он не заявил публично.

Влад Плахотнюк также написал, что Додон пытается форсировать события в попытке взять под контроль правительство и парламент, чтобы выполнить обязательства, которые противоречат интересам страны и ее граждан.

Лидер ДПМ отметил, что у Игоря Додона нет никаких шансов распустить парламент, так как условия ясно прописаны в Конституции. А его попытки изменить Основной закон государства в собственных интересах или в интересах партии социалистов закончатся провалом.