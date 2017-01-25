СМИ: арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

Глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к ФСБ источник. По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского", пишет газета, подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица", передает ТАСС.

"Коммерсантъ" отмечает, что одновременно по тому же делу арестован и руководитель подразделения ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

Следователи проверяют связи ЦИБ с частными компаниями, сотрудничавшими с подразделением по экспертизам в сфере киберпреступлений. По данным газеты, расследование ведется по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"): проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от некоей иностранной организации.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений. Сотрудники отдела - выходцы из управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К") и Следственного комитета РФ. Руслан Стоянов работал в управлении "К" до 2006 года, пишет "Коммерсантъ".