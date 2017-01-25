Самые популярные имена для новорожденных в Молдове

Тысяча девочек по имени София и почти столько же мальчиков по имени Давид родились в прошлом году в Молдове. В списке самых популярных имен также женские Анастасия, Дарья,Мария и мужские Максим, Александр и Артем.

В прошлом году в Молдове Давидом назвали более 990 мальчиков. Это имя было самым популярным и в 2015. Чуть больше 850 получили имя Максим. Александром нарекли 727 малышей, Артемом - чуть больше 650, Ионом - 631-го. В списке самых популярных также числятся Богдан, Даниел, Матей, Никита и Михай.

Самое популярное имя, которым называли в 2016 году девочек - София. Второе место в рейтинге занимает имя Анастасия - 749 девочек. На третьей позиции имя Дарья - так назвали 706 новорожденных. Популярно также имя Мария - больше 660, и Виктория - 635. Распространенными также считаются женские имена Александра, Эвелина, Амелия, Андрея, Валерия и Габриела.

В этом году некоторые родители проявили оригинальность, назвав своих сыновей Стэнли, Лауренцо, Рафаэлем. Необычные имена получили и девочки. Одну назвали Золушкой. Редкими считаются Девика, Карима, Зара, Солара, Ребека и Ренесми.