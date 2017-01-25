Жительница Великобритании Уиллоу Рид разместила на интернет-аукционе eBay объявление о продаже острова в Карибском море, близ побережья Белиза. Стартовая стоимость предложения составляет 400 тысяч фунтов, или почти 500 тысяч долларов. Купить объект, не торгуясь, можно по цене 750 тысяч фунтов (938 тысяч долларов).
Объявление о продаже острова просмотрело большое количество потенциальных покупателей, но пока никто не выказал серьезного намерения приобрести лот, рассказала владелица порталу.
Аукцион по продаже необычного объекта завершится сегодня, 25 января, в 16:35 по североамериканскому восточному времени, передает Лента.ру.
Общая площадь острова превышает 1,5 гектара. Британка купила его четыре года назад за 150 тысяч фунтов (188 тысяч долларов) и жила на нем в течение двух с половиной лет после смерти матери, когда ей захотелось покинуть Англию и остаться в полном одиночестве.
Впоследствии Рид вернулась в Великобританию, купила еще один паб и решила продать остров. Она пыталась найти покупателей при помощи риелторов, но, по ее словам, они безуспешно потратили на поиск слишком много времени, поэтому женщина решила выставить объект на eBay.
На острове есть просторный дом и небольшой гостевой коттедж. До Белиза можно добраться на моторной лодке за 20 минут.
Необычные товары нередко поступают в продажу на eBay. Осенью 2016 года в Германии беженцы попытались продать через аукционную площадку младенца. Тогда же пранкер из Великобритании выставил на eBay свою жену. Несколькими месяцами ранее на eBay появилось объявление о продаже британского премьер-министра Дэвида Кэмерона.
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Би-би-си, Сеул