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В заброшенном доме в Приморье зарегистрировали более 9 тысяч мигрантов, в том числе и из Молдовы
// фото: РБК
12:19, 25 Jan 2017
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Жительница города Уссурийска (Приморский край РФ) зарегистрировала в заброшенном доме более девяти тысяч человек. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Мировой суд Уссурийска признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

За восемь месяцев 2015 года 32-летняя женщина зарегистрировала в многоквартирном двухэтажном доме 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии. Было установлено, что фактически по месту регистрации они не проживали, а само здание заброшено и не используется как жилое. «Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении управления.

В 2013 году в России был принят закон о «резиновых квартирах». Он предполагает наказание за фиктивную регистрацию граждан в виде штрафов от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ сроком на три года или лишения свободы, напоминает Лента.ру.




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