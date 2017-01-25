Китаец месяц ехал по стране "не туда"

Житель Китая, решивший поехать домой в другую провинцию страны на Лунный Новый Год на велосипеде, ошибся маршрутом и месяц ехал не в ту сторону, пока не был остановлен полицейскими.

20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили на одной из скоростных автомагистралей велосипедиста, сообщает портал Sina.com. Им оказался житель северной провинции Хэйлунцзян, который, как выяснилось, ехал к себе домой из города Жижчао в провинции Шаньдун встречать Новый год по лунному календарю, но при этом двигался в совершенно противоположном от дома направлении.

Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками и практически все свободные деньги тратил в интернет-кафе, в результате чего у него не оказалось средств, чтобы купить билет домой на поезд или самолет.

Не имея других возможностей, житель Китая решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде, выехав заблаговременно, еще за месяц до наступления Нового года. Дорогу он спрашивал у встречных водителей, в итоге практически сразу ошибся поворотом и вместо севера направился на юг, проехав в неправильном направлении примерно 500 километров и оказавшись в итоге в Аньхое.

По сообщению источника, дорожные патрульные и служащие близлежащего пункта сбора платы за въезд на автомагистраль собрали незадачливому путешественнику деньги на билет на поезд в Хэйлунцзян.

Новый год по лунному календарю, который в этом году приходится на 28 января, традиционно является одним из самых важных праздников для китайцев. Жители Поднебесной обычно стараются провести его в родительских домах или используют новогодние каникулы для путешествий, что ежегодно вызывает серьезные транспортные затруднения по всей стране, отмечает Вести.ру.