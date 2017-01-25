Москва встала: снегопад и гололед спровоцировали более 800 аварий

Минувшей ночью Москву накрыл обильный снегопад. В российской столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. Непогода тут же добавила проблем автомобилистам, машины с трудом преодолевали обледеневшие участки. За сутки в городе произошло более 800 аварий, а с утра улицы сковали внушительные пробки.

Как сообщает Вести.ру, из-за гололеда и снега образовались глухие пробки. Те, кто торопятся, вынуждены выходить из автобусов. Кто-то не решается и опаздывает на работу, в больницу или на рейс. Так, этим утром 14 километров от Лобни до МКАДа по Дмитровскому шоссе занимают два часа. Стоит Волгоградское, Каширское, Варшавское шоссе, сложно попасть в центр и с Рязанского шоссе.

Только за сутки в Москве произошло 800 мелких и 22 серьезных ДТП. Большинство — из-за гололеда. При этом улучшения погоды ждать не приходится.

"Мы получим обратный суточный ход температуры. В течение дня она будет снижаться, в средине дня минус 11 градусов, к вечеру морозы окрепнут до минус 16 градусов. Очень холодной будет ночь", — говорит Елена Власюк, специалист Центра погоды ФОБОС.

Снегопад обрушился на город еще вчера вечером. Люди пытались укрыться от леденящего ветра и снега под капюшонами или шарфами. А уже этим утром многие утопали либо в сугробах (там,где снег еще не успели убрать), либо пытались не поскользнуться, ведь вчерашние лужи за несколько часов превратились в ледяную корку.

За сутки сугробы выросли на 7 сантиметров. Выпала пятая чать месячной нормы осадков. На Южном участке кольцевой автодороги от Каширского шоссе до Капотни сотни фур парализовали движение. В аэропортах отменили 24 авиарейса и еще 25 задержаны. Большинство — в Домодедове. При этом коммунальщики работают непрерывно. 10 тысяч единиц специализированной техники вышли на дороги. 38 тысяч рабочих очищают от снега и наледи проезжую часть, тротуары, межквартальные проезды, парковки и дворовые территории. Но пока на дорогах по-прежнему опасно.



