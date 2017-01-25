В Польше избили украинских студентов

В польском городе Ряшев избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. Инцидент произошел в субботу, 21 января, сообщает полиция польского города.

Согласно информации правоохранителей, украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов бандеровцами и избили их, передает korrespondent.net.

В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину. Нападавшим грозит до пяти лет тюрьмы за избиение на национальной почве. Сейчас поляков отпустили под надзор полиции.

При нападении пострадали три украинских студента. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала 112 Украина.

"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они (поляки, – прим.) заявили, что Львов – это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии – неизвестно", – сказал генконсул.