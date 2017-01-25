В Белоруссии задержали наркокурьеров с картиной Ивана Шишкина за 2 млн долларов

Сотрудники МВД Белоруссии при задержании подозреваемых в торговле психотропными веществами изъяли у наркокурьеров крупную партию наркотиков и картину Ивана Шишкина, которая была похищена из российского музея в 2013 году.

В декабре оперативники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии получили информацию о планирующейся в январе поставке наркотиков и психотропных веществ из России. По данным МВД, одновременно с поставкой наркотиков планировался возврат в Москву "некой дорогостоящей картины".

При задержании наркокурьеров в гараже одного из подозреваемых, жителя агрогородка Ждановичи, были обнаружены и изъяты 552 таблетки экстази, почти 250 граммов кокаина и свыше 300 граммов гашиша. В машине оперативники обнаружили картину с надписью "И. Шишкин. 1897 г.".

По предварительной информации, речь идет о картине Ивана Шишкина "Лес. Ели.", которая была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области, передает ВВС.

По данным МВД, картину "Лес. Ели.", которая выставлялась на нелегальных интернет-аукционах, вероятно, привозили в Белоруссию, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не смогли договориться о цене. После несостоявшейся сделки задержанные планировали продать картину европейскому покупателю в Москве за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

Как сообщает МВД Белоруссии, по оценкам специалистов, стоимость картины "Лес. Ели" на аукционах может достигать 2 млн долларов.