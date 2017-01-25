Дирижеру и скрипачу Николае Ботгросу исполняется 64 года

Дирижёр и художественный руководитель Национального оркестра «Лэутарий», народный артист, обладатель «Ordinului Republicii», считающийся «скрипичным магом», маэстро Николае Ботгрос сегодня отмечает свое 64-летие.

Николае Ботгрос рассказал для Молдпрес, что отметит свой день рождения с коллегами и друзьями в Кишиневе, в Национальном дворце «Nicolae Sulac».

Николае Ботгрос родился в 1953 году в селе Бадикул Молдовенеск Кагульского района, в семье музыкантов. Учился в Сорокском культпросветучилище и Кишиневской государственной консерватории им Г. Мусическу.

В 1982 маэстро году был удостоен звания заслуженного артиста Республики Молдова, а в 1988 году стал народным артистом. В 1993 году был награжден орденом «Ordinul Republicii», а в 2014 - удостоен румынского ордена «Meritul Cultural» и звания командора. В 2002 телевизионный канал «România Internaţional» объявил Николае Ботгроса дирижером лучшего оркестра всего румынского пространства. В январе 2014 г., решением правительства, Школе искусств г. Сороки, где учился маэстро в 1968-1972 гг., было присвоено имя Николае Ботгроса.