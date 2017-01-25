Украинский язык предложили перевести на латиницу

Украинский журналист Станислав Речинский, бывший в прошлом пресс-секретарем СБУ, предложил для сближения с ЕС и отдаления от России перевести украинский язык на латиницу.

«Чем больше мы будем отличаться от России – тем лучше. Чем дальше от России – тем лучше», – передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение журналиста на своей странице в Facebook. Но сейчас запись недоступна.

«Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. «Украина есть суверенное и независимое, антимоскальское, демократическое, социальное, правовое государство», – написал Речинский.

Напомним также, накануне депутат Рады назвал «блудом» использование русского языка.

Между тем, в начале декабря 2016 года в украинском Днепре (ранее Днепропетровск) общественники приняли резолюцию о необходимости принятия закона для защиты русского языка на Украине. Депутат Рады Евгений Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД о своем законопроекте по защите русского языка на Украине.