Банк России в первом квартале может начать покупку валюты на миллиард долларов в месяц. Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство Bloomberg.
Как пишет РИА Новости, покупка может состояться в феврале-марте для освоения дополнительных доходов бюджета от превышения нефтяными ценами уровня 40 долларов за баррель. При этом ежемесячный объем интервенций при нынешних котировках составит около одного миллиарда долларов, пишет агентство со ссылкой на трех неназванных чиновников.
Минфин может объявить о деталях переходного бюджетного правила на этой неделе, отмечает Bloomberg.
19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.
В июле 2016 года агентство Bloomberg писало, что рубль укрепляется и наносит ущерб экспортерам. Российским компаниям трудно бороться за своих покупателей на фоне слабого потребительского спроса и укрепления национальной валюты. Кроме того, сильный рубль наносит ущерб корпорациям, которые несут издержки в рублях, а продают товары на мировом рынке за доллары.
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Би-би-си, Сеул