Видеодоказательство! Сговор Анна Урсаки с журналистами Jurnal TV о подделке новостей

Телеканал Jurnal TV часто хвалится своими эксклюзивными новостями о раскрытых тайных махинациях властей. Но о каких махинациях они говорят и в пользу кого? Уникальное видео попало в интернет, заснятое скрытой камерой самим адвокатом Анной Урсаки, на котором она договаривается с чиновниками о фальшивых данных для журналистов Jurnal TV.

По записи можно понять следующее: Адвокат Анна Урсаки пришла за секретной информацией к бывшему замначальнику Департамента пенитенциарных учреждений (ДПУ) Петру Быркэ. однако во время разговора он обвинил Урсаки в том, что из-за нее пресса узнала о секретной информации, которую он передал только ей.

В свою очередь Анна Урсаки убеждает его предоставить ей информацию по одному делу, чтобы об этом рассказали журналисты Jurnal TV. Тогда Петру Быркэ вместе с ней "определяют козла отпущения" и Jurnal TV стучится в двери бывшего генпрокурора Валерия Зубко.

Далее на видео слышно, как в кабинет Быркэ входит Вячеслав Чебан, который на тот момент был в должности начальника Департамента пенитенциарных учреждений (ДПУ). Урсаки рассказывает ему подробности "медиа-компании", которую готовит. Она похвасталась тем, как через фальшивые новости на Jurnal TV можно управлять решением судей.

К сожалению, в двери самой Анны Урсаки уже нельзя постучать, так как она сбежала из страны....

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику! (18+)