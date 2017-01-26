Президент Мексики: мы не будем платить за стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и заявил, что Мексика не будет за нее платить.

Энрике Пенья Ньето сказал, что он глубоко сожалеет, что американский президент решил принять такое решение, добавив, что "Мексика не верит в стены".

В то же время он отметил, что мексиканское правительство сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США.

Президент Мексики, однако, не сказал, что намерен отменить свою поездку в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, намеченную на 31 января.

Многие политические деятели Мексики подвергли критике решение президента Трампа и призвали Энрике Пенья Ньето отменить визит в США. Оппозиционные политические деятели называют решение американского президента враждебным актом.

Ранее президент Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены. "Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп.

"Страна без границ - не страна, - заявил Дональд Трамп. - Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов" в Соединенные Штаты, передает ВВС.