Британский университет оштрафовали за эксперимент, который мог привести к смерти

Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.

Они принимали участие в эксперименте, призванном изучить воздействие кофеина на человека во время физической нагрузки. Выданная доза в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента и могла привести к смерти его участников, передает ВВС.

Студентам Алексу Розетто и Люку Паркину пришлось проходить диализ в больнице, они потеряли около 10 килограммов веса.

В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений. Нортумбрийский университет уже принес извинения за ошибку.