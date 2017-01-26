Скрывавшегося 26 лет насильника поймали, когда он пожаловался на шум за окном

52-летнего бизнесмена из британского Ноттингема Марка Карнелли приговорили к семи годам тюрьмы за изнасилование, которое он совершил 26 лет назад. Стражи порядка взяли ДНК мужчины, когда тот вызвал полицию, пожаловавшись на шумных подростков за окном.

Этот незначительный, на первый взгляд, инцидент, стоивший Карнелли свободы, произошел еще в 2010 году, однако следствие по делу британца завершилось только сейчас, передает Вести.ру.

По ДНК было установлено, что это именно он в сентябре 1990 года напал на 25-летнюю девушку, которая шла вечером по безлюдному переулку и, угрожая ее зарезать, изнасиловал жертву.

26 лет назад Карнелли предстал перед судом, однако тогда власти не смогли доказать его виновность, а сам британец насильником себя не признал. Образец ДНК мужчины был помещен в архив на долгие годы. Относительно недавно, благодаря современным технологиям, судмедэксперты получили возможность сравнивать образцы ДНК и максимально точно определять их сходство.

Когда власти взяли у мужчины анализ крови в 2010 году, они сравнили его ДНК с образцами, которые хранились в архиве под грифом "Нераскрытые преступления". Оказалось, что изнасиловавший девушку в 1990 году мужчина и Карнелли — один и тот же человек.

"Слава современным технологиям", — заявил судья, приговоривший Карнелли к семи годам тюрьмы.