"Уралвагонзавод" выпустил книгу "Приключения маленького танка"

"Приключения маленького танка" и "Танки Уралвагонзавода" – так называются книги, которые выпустила расположенная в Нижнем Тагиле корпорация "Уралвагонзавод" для дошкольников и подростков, интересующихся как исторической, так и современной отечественной военной техникой.

Автор "Приключений маленького танка" — детская писательница Светлана Лаврова смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах, пишет Вести.ру. В книге дети и родители попадают в Бронетанковый музей "Уралвагонзавода" вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком.

"Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными "дедушками" Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90", отмечается в сообщении на сайте корпорации

Ну, а подросткам адресована книга "Танки Уралвагонзавода", которую написал инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков.

В ней рассказывается о танках, которые в разное время сошли с конвейера машиностроительного гиганта и оказали влияние на мировое танкостроение: от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе "Армата".

На сайте корпорации отмечается, что эти книги вышли в свет вслед за книгой "Легенды Уралвагонзавода". В сентябре 2016 года она появилась во всех библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила.

Сообщается также, что инициатор и руководитель этого проекта — исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин.