Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы

В Троицке (Челябинская область РФ) живодеры отрубили топором все лапы собаке.

Окровавленное животное обнаружила сотрудница скорой помощи, возвращавшаяся вечером с работы. Женщина отвезла собаку к ветеринару, который провел операцию, длившуюся четыре часа.

«Все четыре лапы были сломаны в разных местах. Пришлось даже соединять кости спицами, ран было очень много — рубленые, глубокие. Такое впечатление, что их сделали топором. На две лапы мы наложили гипс, еще на одну — съемную повязку из гипса, четвертая лапа просто туго перевязана», — рассказал доктор.

В настоящее время собака живет у женщины, нашедшей ее, передает Лента.ру. По словам ветеринара, городская полиция начала проверку по факту произошедшего.