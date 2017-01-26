На вчерашнем заседании правительства по инициативе Министерства культуры был одобрен проект закона о библиотеках.
Как сообщает Молдпрес, министр культуры Моника Бабук отметила, что необходимость в разработке нового закона о библиотеках появилась в результате мониторинга процесса внедрения текущей нормативно-правовой базы, цель которой адаптировать деятельность библиотек к международным нормам в области, действующему национальному законодательству и новым требованиям информационного общества. В широком смысле, цель новых правил – позволить населению эффективно и максимально использовать все современные библиотечные ресурсы для достижения демократических прав и осуществления активной роли в обществе.
Согласно пресс-релизу пресс-службы Министерства культуры, проект направлен на регламентирование организации и функционирование библиотек всех типов, т. е. которые организованы под руководством или в составе центральных органов публичного управления или местных органов, а также других государственных органов или учреждений, которые действуют в соответствии со своими собственными правилами, утвержденными этими органами или учреждениями, или под руководством основателей, в случае частных библиотек.
В отличие от действующего закона, регламентирующего национальную систему библиотек, будучи комплексом библиотечных фолиалов и библиэкономических центров, - подчеркнул цитируемый источник, проект нового закона о библиотеках признает в качестве основного элемента этой системы – публичную библиотеку. Таким образом, новые положения представляют собой национальную систему библиотек, будучи комплексом публичных библиотек различного типа, организованных в филиалах по территориальному или отраслевому принципу, которыми управляют библиотеки, имеющие статус библиэкономического центра или Министерство культуры.
Важным аспектом этого законопроекта является то, что он предлагает законодательно регламентировать не только деятельность Национальной библиотеки Республики Молдова, но и Национальной детской библиотеки им. Иона Крянгэ с точным определением основных полномочий на основе этой национальной библиотеки. Цель более подробных положений - регламентировать статус публичных территориальных библиотек и их компетенции. Также проект предусматривает способ создания, а также прекращения деятельности публичных библиотек.
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Би-би-си, Сеул