Правоохранители из Молдовы и России задержали подозреваемых в нападении на элитные дома в Москве

Правоохранительные органы Молдовы и России задержали десять молдавских граждан, членов преступной группировки, подозреваемых в совершении разбойных нападений на элитные дома в Москве.

Глава Национального инспектората по расследованиям (НИР) Генерального инспектората полиции Ион Якимов заявил сегодня на пресс-конференции, что в 2014 г. в результате оперативной информации молдавские власти узнали о существовании этой преступной группировки, которая совершала разбойные нападения в Российской Федерации и некоторые страны ЕС.

«В 2015 г. по запросу российских властей, правоохранительные органы двух стран начали совместное расследование по этому делу. Инспектора по расследованиям и молдавские прокуроры установили, что члены группировки владели фальшивыми молдавскими паспортами, а двое из них владели и гражданством Российской Федерации. 18 октября 2016 года обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов России во время ограбления элитного дома в пригороде Москвы. Возраст подозреваемых - 26-42 года, некоторые из них были судимы ранее в Республике Молдова за аналогичные правонарушения», - сказал Якимов.

В свою очередь глава Управления по борьбе с преступлениями имущественного характера Главного управления уголовного розыска МВД Российской Федерации Михаил Ситохин сообщил, что члены преступной группировки действовали очень организованно, а жертв подбирали в социальных сетях.

«Преступники выбирали жертв с элитными домами. Впоследствии они устанавливали скрытые камеры, чтобы хорошо спланировать нападение. Они изучали рабочий день хозяев, системы охранной сигнализации, количество членов семьи и другие данные, которые помогали им в совершении нападения», - сказал Ситохин.

В результате обысков в домах обвиняемых как в Российской Федерации, так и в Республике Молдова были обнаружены похищенные вещи, в том числе коллекции монет и марок, меха, предметы роскоши, оружие и поддельные удостоверения личности, передает Молдпрес. Часть украденного перевозилась в Молдову контрабандным путем через сепаратистский приднестровский сегмент. В соответствии с действующим законодательством двух государств, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Их будут судить в России, но они могут ходатайствовать об отбывании наказания в молдавских тюрьмах.

Власти Российской Федерации поблагодарили молдавских коллег за помощь в раскрытии этого дела и поимке подозреваемых в совершении разбойных нападений. Также российское министерство наградило медалями трех сотрудников НИР, в том числе их начальника.