СМИ: россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами

Депутаты Госдумы предложили запретить родителям давать своим детям нелепые и нецензурные имена, пишет газета "Известия". Комитет по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать парламентариям принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Как следует из текста документа, имя не может состоять из цифровых либо буквенных обозначений, символов, аббревиатур, содержать ненормативную лексику, а также указывать на ранг или должность.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся необычные имена, дававшиеся детям в Москве: Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Дельфин и другие.

Депутаты также напомнили историю о мальчике, родители которого уже более десяти лет не могут оформить на него документы, поскольку отец и мать решили назвать ребенка БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Парламентарии не исключают, что ко второму чтению документ будет доработан: список "запретных" имен может пополниться, в частности, названиями месяцев, передает РИА Новости.