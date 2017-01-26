Студенток выселили из дагестанского общежития за жалобу на крысу

Двух студенток Дагестанского педагогического университета Махачкалы выселили из общежития после того, как они пожаловались на наличие крыс в здании.

Студентка первого курса факультета иностранных языков Аминат Абдуллаева узнала от соседки, что в помещении есть крыса. Абдуллаевой удалось поймать ее, но грызун укусил ее в руку и убежал. Девушка вместе с подругой Любавой Масловой обратилась в студенческую поликлинику. Там ей посоветовали сделать прививку и направили в первую городскую больницу Махачкалы, где госпитализировали на три дня.

Маслова предупредила других студентов, проживающих в общежитии, чтобы они опасались крысы, после чего была выселена руководством студенческого городка, передает newsru.com.

"Я не призывала никого ни к каким-либо действиям, идти разбираться или устраивать шум. Моя староста по этажу узнала об этом. После мы пошли в студгородок. Там были мои соседки по комнате и "неизвестное лицо", которое решает все вопросы общежитии - Гамзат Мухтарович", - рассказала Маслова. Он, по ее словам, дал ей и Абдуллаевой 24 часа на то, чтобы собрать вещи, из-за того, что они якобы разносят сплетни.

При этом когда Абдуллаева показала справку из больницы коменданту, та назвала документ фальшивкой, а девушку - "суицидницей". В настоящее время Абдуллаева находится у себя дома в Кизилюрте, а Маслова временно проживает у своей однокурсницы.

Ректор ДГПУ Магомед Абдуллаев назвал инцидент "междусобойчиком", организованным намеренно определенными лицами. В ректорате ДГПУ считают, что произошедшее было попыткой дискредитировать работу университета и деятельность министра образования и науки Республики Дагестан Шахабаса Шахова.

