Тысячелетние ветряные мельницы в Иране могут остановиться

В одном из районов Ирана, славящемся сильными ветрами, более тысячи лет назад были построены деревянные мельницы. Они работают до сих пор, но пожилой смотритель не нашел преемника, который в будущем взял бы на себя заботу об уникальных конструкциях.

Первые в мире ветряные мельницы были изобретены в Персии приблизительно в V веке н.э. Деревянные конструкции с длинным вертикальным карданным валом и парусами из тростника или ткани стали широко применяться как при производстве сахарного тростника, так и в жилых домах. Идея получила широкое распространение по всему Ближнему Востоку и Азии, а затем распространилась и в Европу. При этом в Иране до сих пор работает одна из древнейших систем персидских ветряных мельниц: создана она была в VII—X вв.

Мельницы находятся в городе Наштифан, в 30 километрах от границы с Афганистаном. Для этого региона характерны сильные ветра — до 119 км/ч. Об этом напоминает и название населенного пункта: Nish Toofan переводится как «жало шторма».

С древних времен здесь осталось около 30 ветряных мельниц высотой до 20 метров, передает nat-geo.ru. Для их строительства использовалась древесина в сочетании с глиной и соломой. Каждая из ветряных мельниц состоит из восьми вращающихся камер с шестью лопастями. Вращаясь под действием силы ветра, лопасти приводят в действие главную ось, а создаваемые при этом вибрации сдвигают зерна к дробилкам. Вырабатываемой при этом энергии не хватило бы и на одну лампочку, но с задачей помола зерна мельницы справляются успешно.

К сожалению, этот объект исторического наследия Ирана вскоре может прийти в упадок. Его обслуживанием на протяжении всей своей жизни занимается Мохаммед Этебари (Mohammad Etebari), однако он уже достиг преклонного возраста, так и не найдя преемника. Подобный тип мельниц с экономической точки зрения уже недостаточно эффективен, а забота о культурном достоянии в Иране не является приоритетной. Когда из жизни уйдет последний хранитель мельниц Наштифан, закончат свою работу и они.