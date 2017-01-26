В США родились разноцветные близнецы

Сестры Калани и Джарани Дин родились в штате Массачусетс 23 апреля прошлого года. Как и у многих других разнояйцовых близнецов, черты их лиц не являются идентичными. Однако в данном случае различие оказалось еще больше: девочки имеют разный цвет кожи.

Отец необычных близнецов, Томас Дин — афроамериканец, а мать, Уитни Мейер — белая. Они уже воспитывают 7-летнего Талана, который является сыном Уитни от предыдущего брака. У пары был общий ребенок, но он утонул в двухлетнем возрасте. Предстоящее рождение близнецов не было для пары сюрпризом, но малыши все же удивили родителей: одна из девочек оказалась темнокожей, а другая унаследовала гены матери.

Подобные случаи известны, но происходят они крайне редко: в соотношении 1/500. Многояйцовые (гетерозиготные или дизиготные) близнецы появляются на свет в результате оплодотворения двух и более яйцеклеток. Они не обязательно зачаты во время одного полового акта — разница может составлять несколько дней, а иногда гетерозиготные близнецы даже рождаются от разных отцов. Таким образом, близнецы этого типа имеют лишь 50% идентичных генов; они похожи друг на друга не более, чем остальные братья и сестры, отмечает nat-geo.ru.

В семье Дин-Мейер «папиной дочкой» является Калани. В отличие от своей белой сестры, она очень любит ползать, тогда как Джарани больше увлекается едой. Родители одевают их одинаково, а старший брат с удовольствием развлекает обеих малышек.