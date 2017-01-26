В Молдове растет число самоубийств среди несовершеннолетних

В Молдове растет число самоубийств среди несовершеннолетних. По данным Гениспектората полиции, в прошлом году счеты с жизнью свели 23 подростка. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Кроме того, в прошлом году зафиксировали 132 случая попытки суицида: покончить с жизнью попытались 105 девочек и 27 мальчиков.

По данным представителей Горячей линии по предупреждению суицида, психологическую помощь получили более 300 человек.