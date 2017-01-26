Среди мусора нашли загадочный чемодан с изображениями пришельцев и картами

Пользователь Reddit под ником TramStopDan нашел в мусорном контейнере деревянный чемодан ручной работы, содержимое которого привело его в смятение.

Внешне чемодан совершено обычный: на нем есть петли, ручка и несколько замков. Но внутреннее содержание загадочно: это стопка бумаг — по-видимому, чьи-то дневниковые записи, в которых можно найти письма, открытки, странные рисунки библейских существ, свидетельства об НЛО, якобы прилетавших на Землю с 1960-х по 1980-е годы, и нарисованные от руки карты 1930-х годов с отверстиями в центре.

В «чемодане странностей», к примеру, нашлись эскизы инопланетных существ с четырьмя головами, а также другие изображения, похожие на героев книги пророка Иезекииля, сущности с крыльями и копытами и другие рисунки, в которых угадываются библейские мотивы, сопряженные с представлениями о пришельцах, передает moya-planeta.ru.

Кроме того, на нескольких страницах было изображено не запатентованное железнодорожное колесо.



Когда эти рисунки, наброски и письма попали в Сеть, пользователи Reddit задались вопросами. Почему владельцу этой коллекции понадобилось запереть ее в чемодане и выбросить в мусорный бак? Был ли художник свидетелем пришельцев из других измерений? Являются ли бумаги «подлинными» свидетельствами или это бред сумасшедшего? Не окажется ли вся коллекция лишь чьей-то шуткой?



Однозначных ответов на эти вопросы нет. Возможно, чемодан содержал чье-то страстное увлечение конспирологией, показался кому-то бесполезным и в итоге оказался на помойке.