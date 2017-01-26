Россиянка несколько дней продержала дома трехлетнего ребенка со сломанными бедрами

В Комсомольске-на-Амуре трехлетний мальчик, сломавший бедра при падении с лестницы, попал к медикам лишь через несколько дней, сообщается на сайте управления МВД России по Хабаровскому краю.

О том, что в больницу доставлен ребенок с переломами бедер, полученными несколькими днями ранее, в полицию сообщил медицинский работник. К тому моменту у мальчика уже появились осложнения, передает newsru.com.

Мать ребенка рассказала инспекторам по делам несовершеннолетних, что из-за отсутствия домофона ей пришлось спуститься вниз, чтобы открыть подъездную дверь своей знакомой. При этом дверь в квартиру она оставила прикрытой. Открыв подъездную дверь, женщина услышала, что позади нее что-то упало. Обернувшись, она обнаружила, что ее ребенок лежит на лестничной площадке этажом ниже. Осмотрев малыша, женщина решила, что травмы незначительные, и не посчитала нужным обратиться к врачу.

Спустя несколько дней, когда мальчик стал чувствовать себя хуже, женщина вызвала бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ребенка.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения матери малолетнего ребенка.

