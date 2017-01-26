Алюминиевую посуду обвинили в снижении интеллекта у детей

Если в доме для приготовления пищи используется алюминиевая посуда, это может вредить детям. Как показало исследование, подобная практика выливается в снижение IQ у ребенка и успеваемости в школе.

Эксперты подчеркивают: алюминиевую посуду делают из разного металлолома. И такая посуда способна навредить миллионам человек, передает meddaily.ru.



Помимо самого алюминия, посуда содержит свинец и кадмий. Регулярное использование алюминиевой посуды значительно снижает IQ детей, негативно отражается на успеваемости в школе и также грозит сердечно-сосудистыми отклонениями. Сотрудники Университета Эшланд, проводившие исследование, проверили алюминиевую посуду, сделанную в 10 развивающихся странах.



Оказалось, более трети образцов представляли угрозу с точки зрения воздействия свинца (он выделялся в процессе приготовления). А еще во время использования такая посуда выделяла алюминий, мышьяк и кадмий (сильно выделял почти 30% трестировавшихся образцов). Уровень алюминия в шесть раз превышал допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения. Кстати, ранее эксперты заявляли о связи алюминия и болезни Альцгеймера.