Техасский торнадо унёс ванну с пожилой женщиной

Бушевавший на юге США торнадо сорвал крышу с дома в штате Техас и подхватил ванну, в которой в это время находилась женщина в возрасте около 60 лет.

Вместе с ванной она пролетела небольшое расстояние, после чего приземлилась в лесу. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчёт американской Национальной метеорологической службы.

О происшествии рассказала сама пострадавшая по телефону, отметив, что пережила полёт в ванной нормально, получив лишь несколько порезов и ушибов.

Как рассказал метеоролог Джейсон Хансфорд (Jason Hansford), последнее, что запомнила женщина — как торнадо разнес заднюю часть её дома и выдернул ванну из основания.

"Она услышала, что приближается торнадо, и сразу укрылась в ванне. Последнее, что она запомнила — как с южной стороны её дома пришёл торнадо, разворотив заднюю сторону строения. Её ванну подхватило, а затем она очутилась в лесу," - сообщил метеоролог.

От дома женщины остались только обломки, а скорость техасского торнадо достигала примерно 209 километров в час, отметил Хансфорд.

В рекомендациях по спасению в случае торнадо обычно указывают, что ванная комната — лучшее укрытие в доме. Это связано с тем, что стены ванной усилены трубами, которые уходят в землю, поэтому даже если дом разрушает, ванна обычно остаётся

Серия торнадо прошла в южных штата США 21 и 22 января, уничтожив множество домов и став причиной гибели 19 человек.