Жительница Торонто Мелисса Бенуа шесть дней прожила без обоих лёгких на аппарате искусственного жизнеобеспечения, пока врачи искали подходящие органы в банке донора. Устройства по поддержанию жизни не созданы для продолжительного использования, поэтому это первый известный случай в истории, сообщает Guardian.
В апреле 2016 года Беноит приехала в больницу Торонто с серьёзной лёгочной инфекцией. Женщина с рождения страдала от фиброзной киста, которая затрудняла дыхание, и случайно подхватила грипп. Во время обследования врачи поняли, если ей не оказать быструю помощь — она умрёт.
По словам руководителя центральной больницы Торонто, Найла Фергюсона, врачи стремительно теряли Беноит. Инфекция быстро поразила лёгкие. Антибиотики против бактерии уже не помогали, начали отказывать другие органы, а сама женщина впала в кому. Тогда врачи решили извлечь из грудной клетки женщины оба лёгких и надеяться, что аппарат жизнеобеспечения сохранит ей жизнь, пока доктора будут искать подходящего донора.
В середине апреля врачи провели операцию по удалению лёгких Беноит, затем к сердцу женщины прикрепили небольшое искусственное лёгкое, а другие устройства помогали крови циркулировать, передает tjournal.ru.
Как рассказал Фергюсон, решение о такой процедуре далось тяжело из-за возможных непредвиденных осложнений. К примеру, в полость, где находились лёгкие, могло начаться кровоизлияние. Также было неизвестно, останется ли давление женщины на стабильном уровне, когда врачи извлекут органы.
Через несколько часов после операции по извлечению лёгких состояние Беноит улучшилось. Спустя шесть дней врачи нашли в донорской базе нужные органы и провели операцию по трансплантации, женщина пошла на поправку и через некоторое время вернулась к мужу и трёхлетней дочери домой. Беноит позже рассказала, что не могла поверить, как ей удалось избежать смерти.
"Мне понадобилось время, чтобы осознать произошедшее. Я просто не могла сопоставить то, что вернулась с того света в родной дом. Но я так счастлива, так рада вернуться обратно," - рассказала женщина.
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Би-би-си, Сеул