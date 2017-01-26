Неизвестные расстреляли украинского бизнесмена, охранники ранены

В Днепре расстреляли автомобиль охранной фирмы – в результате былт убит один человек, еще двое получили ранения. Информация о стрельбе а поступила вечером в среду, 25 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мертвый человек и двое раненых охранников в бронежилетах. Раненых доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Сейчас их состояние стабильное.

"Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни человек занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и домой", – сообщили в полиции.

По области был объявлен план "Перехват", поиски злоумышленников продолжаются, сообщает korrespondent.net.