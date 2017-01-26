Провал грунта поглотил двор в штате Пенсильвания. ФОТО

На участке одного из домов в американском штате Пенсильвания образовалась дыра в земле, глубиной 7 метров и шириной 9 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, но около 60 домов остались без воды и газа на время проведения ремонтных работ. Владельцам повезло, что ни дом, ни припаркованный автомобиль не ушли под землю. Об этом сообщил канал ABC.



По словам спасателей, им понадобится несколько дней для того, чтобы установить причину провала грунта. На это время жителей района эвакуировали, а ближайшие дороги перекрыли. По предварительным данным, дыра образовалась из-за активного течения грунтовых вод, передает tjournal.ru.